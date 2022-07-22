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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birazdan dünyaya müjdeyi vereceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birazdan dünyaya müjdeyi vereceğiz

Eyüpsultan'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Birazdan Dolmabahçe'den dünyaya müjdeyi vereceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 14:47:00 - 2022-07-22 14:57:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birazdan dünyaya müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki 41 Ay, 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Dünyanın merakla beklediği tahıl krizine ilişkin önemli ifadeler kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

Biraz sonra Dolmabahçe'de BM Genel Sekreteri'nin de katılımıyla Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak. Bu imzalarla dünyaya müjdeyi vereceğiz.

Dengesiz fiyatlar durulmaya başladı. Hükümet olarak ülke ekonomisine zarar verme pahasına günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. Bu gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl her badireden çıkarmışsak inşallah bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz. Milletimden biraz daha sabır ve mücadelemize destek bekliyorum.

 

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Yorumlar

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İSTİFAMI ETÇEK EDERSE GÜZEL MÜJDE OLUR)))

Zafer

Yok yok yarın zam yağmuru olacak
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