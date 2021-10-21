  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 22:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla sohbet etti.

Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kafeye gitti.

Erdoğan, çoğunluğu gençlerden oluşan kafe müşterileriyle sohbet etti.

Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görme fırsatı bulan vatandaşların bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Erdoğan, bir saat kaldığı kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Ulusal para birimleri kullanılabilir
Siyaset

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Ulusal para birimleri kullanılabilir

Güney Kore'nin Naver gazetesinin yazılı sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Güney Kore'nin ikili ticareti s..
Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü
Siyaset

Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin politikasını eleştirerek, "8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı ye..
Z kuşağına ilginç çağrı: Bu dandik ekonomistler sizleri böyle kekliyor
Aktüel

Z kuşağına ilginç çağrı: Bu dandik ekonomistler sizleri böyle kekliyor

Veryansın TV Yazarı Nihat Genç, "fikir özgürlüğü" olmadan "ekonomik kalkınma" olmayacağı şeklindeki iddiaların safsatadan ibaret olduğunu be..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay