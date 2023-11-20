Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir atışta 2 ölü diyerek tepki gösterdi! İşte o dehşete düşüren paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İsrail’in 7 Ekim’den beri süren ahlaksız ve alçak saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkına da bu anlayış ile sahip çıkıyoruz. Şimdiye kadar Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere 11 uçak dolusu malzemeyle, bir sivil insani yardım gemisini Mısır’a gönderdik. Böylece Gazzeli kardeşlerimiz için toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk etmiş olduk. Mısır makamları ile iş birliği içerisinde yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye ulaştırılmasını sağlıyoruz. Biliyorsunuz; İsrail suyunu, yakıtını, elektriğini, iletişimini komple keserek Gazze halkını sadece öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda taammüden hastaneleri bombalayarak Gazzelilerin direniş azmini de kırmaya çalışıyor. Gazze’de 7 Ekim tarihinden beri kelimenin tam anlamıyla bir vahşet, bin yıl önceki Haçlı işgalinde, 80 yıl önceki İkinci Dünya Savaşı’nda yaşananları aratmayan bir gaddarlık sergilenmektedir. İsrail yönetimi askeri ve silahlı sivilleri ile ‘bir atışta iki ölü’ diyerek hamile kadınları, daha doğmamış bebekleri ile birlikte katletmekle övünen bir cinnet hali içindedir." demişti.

"Bakış açılarını yansıtıyorlar"

CNN TÜRK'te uzman isimler bu fotoğrafı yorumladı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Burada bir Filistinli kadın ancak elinde tüfekle bomba olur, hamile dahi olsa bu imgeyi yerleştiriyor. Bunu öldürmeyi kendisi için bir hak olarak görüyor. Filistinli kadın normal bir kadın olamaz, o bir teröristtir. Burada İsrail'in ne düşündüğü burada. İsrail burada kendi bakış açısını yansıyıor. Burada kendince bir gerekçe oluşturuyor." dedi.



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Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Doğmamış çocuk da doğduktan sonra aynı amaca hizmet edecek diyor. Bir vuruş iki ölü anlayışını sürekli pompalamaya çalışıyorlar. Buradaki imge çok önemli. Batı'nın sürekli bize pompaladığı bir İslam korkusu var. Onlar için İslam eşittir terörizm demek. Bundan doğacak çocuk da terörist olacak diyor. Bu ikisini bir arada okuduğunuzda da bu kişiden doğan çocuk da terörist olacak diyor." açıklamasında bulundu.