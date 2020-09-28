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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bir esnaftan kestane aldı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bir esnaftan kestane aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:37:28 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bir esnaftan kestane aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bir esnaftan kestane satın alarak, vatandaşlara ikram etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, TBMM Başkanlığının katkılarıyla İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından "Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katıldı.

Sempozyumdaki konuşmasının ardından çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde devam eden Erdoğan, daha sonra ofis yakınındaki Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'ne yürüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki bir esnaftan satın aldığı kestaneyi vatandaşlara ikram etti. Yanına yaklaşan bir kız çocuğa hediye veren Erdoğan, kestaneleri de ailesine götürmesini istedi.

Esnaf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Beyoğlu'nda esnaflık yapan kardeşinden de kestane aldığını söyledi.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.


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