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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliye bayram ikramiyesi oranını 1100 Lira olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 21:46:00 - 2021-04-27 21:56:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı

Ramazan Bayramı yaklaşırken, emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesine yapılacak zam haberindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada zammın enflasyona uyumlu şekilde gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Erdoğan, yaptığı son açıklamada, bayram ikramiyesinin bu sene 1100 TL olarak hesaplara yatacağını duyurdu. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı, "Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" dedi.

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