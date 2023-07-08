Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta konuşuyor: Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde "En çok oy aldığımız illerimizi ilk ziyaret edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretine Bayburt'tan başladı.

Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"28 Mayıs'taki netice şu an Bayburt'ta kendisini gösteriyor. Yiğitler, kahramanlar otağı Bayburt'u, bahçesiyle, bağıyla, ırmağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt'u, nice hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt'u en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gönül yüceliğinde, fedakarlıkta sizlerin emsali bulunmaz.

Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Dik duracağız, endişelenmeyeceğiz. Rabbim yol ve kader arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Bayburt Türkiye'nin geleceğine sahip çıktı. İnşallah 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde sizlerden tüm Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu yeni eser ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Yatırımlarımızın toplu açılışını yapalım istedik.

Böylece 7 farklı alanda her biri şehrimize değer katacak olan 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı aian bu hizmet ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu eserlerin Bayburt'a kazandırılmasına emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımız tebrik ediyorum.

Bugün Bayburt'ta bu meydanda 40 bin kişi var.

EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Asgari ücretle çalışanlardan memurlarımıza kadar her kesime kesime pek çok müjde verdik. Dün de emeklilerimizin maaşları ile ilgili düzenlemeyi Meclis'in onayına sunduk.

2023 yılının ilk 6 ayıdna TÜFE oranı yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz.

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