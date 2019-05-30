Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile telefonda görüştü.30 Mayıs 2019 Perşembe 23:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.
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