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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Selçuk ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:56:09 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Selçuk ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da bulundu.

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