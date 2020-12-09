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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:31:02 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi

BAKÜ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 16.20'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bakü'ye geldi.

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