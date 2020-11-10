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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:29:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev'in telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, liderlerin Azerbaycan'ın Karabağ savaşındaki muhteşem zaferi için birbirlerini tebrik ettikleri kaydedildi.

Aliyev, savaş sırasında Azerbaycan'a verdikleri siyasi ve manevi destek için Erdoğan'a ve Türk halkına bir kez daha teşekkür etti.

Erdoğan, ülkesinin desteğini büyük bir takdirle gören Aliyev'e teşekkür etti.

Dost ve kardeş Türkiye ve Azerbaycan'ın liderleri yan yana olmaya devam edeceklerini söylediler.

Dağlık Karabağ'da ateşkesi kontrol etmek için kurulacak Türk-Rus barışı koruma merkezi hakkında konuşan liderler, bu merkezin bölgede kalıcı barışın tesisine katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

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