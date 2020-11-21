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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım yapmadan 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım yapmadan 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna gönderdiği video mesajda, "Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:53:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrım yapmadan 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 12. Halifaks Uluslararası Güvenlik Forumu'na gönderdiği video mesajda, çevrim içi de olsa foruma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İki gün boyunca yapılacak tartışmaların verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunan Erdoğan, fikirleriyle toplantıya katkı sunacak tüm katılımcılara teşekkür ederek, kritik bir dönemde önemli bir gündemle gerçekleştirilen forumun hayırlı olmasını diledi. Erdoğan gönderdiği mesajda, "Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk." dedi.

 

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına şimdiden şahit oluyoruz.
Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Hiçbir ülkenin, günümüz dünyasında güvenlik meselelerine coğrafi uzaklık-yakınlık merceğinden bakma lüksü yoktur.

Attığımız adımlar sayesinde, 411 binden fazla Suriyeli kardeşimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde memleketlerine geri dönmesini sağladık.
(Dağlık Karabağ konusu) Rusya Federasyonuyla ortak çabalarımız sayesinde varılan anlaşmayla hem sıcak bir çatışmayı bitirdik, hem de 30 yıldır buzdolabında bekletilen bir sorunun çözümüne katkı sağladık.

Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor.
Kıbrıs Türkleri'ne yönelik izolasyonlara son verilmesi ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının hakkaniyetli paylaşımı yönündeki çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar her yerde dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Aleyhimizde yürütülen karalama kampanyalarına rağmen bu tutumumuzu sürdürmekte kararlıyız.

 

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