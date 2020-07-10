Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya ile ilgile ne konuşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya ile ilgili ne konuşacak? Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılmasının kararı ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması merak ediliyor. Özellikle saat 20.53'te konuşmasını yapacağını bildiren İletişim Bakanı'nın ardından saatin önemi merak edildi. Vatandaşlar "Neden 20.53?" şeklinde sorular araştırmaya başladı. Erdoğan'ın 2053 hedefleri gözetilerek belirlenen saat ve milli sesleniş konuşmasının detayları son dakika...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." açıklamasını yaptı.
20.53'te gerçekleştirilecek olan konuşmanın saati, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 hedeflerine istinaden belirlendiği de dikkatlerden kaçmadı.
Erdoğan'ın yağacağı konuşmanın Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul ve kılıç hakkı olan Ayasofya üzerine olacağı tahmin ediliyor.