  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya ile ilgile ne konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya ile ilgili ne konuşacak? Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılmasının kararı ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması merak ediliyor. Özellikle saat 20.53'te konuşmasını yapacağını bildiren İletişim Bakanı'nın ardından saatin önemi merak edildi. Vatandaşlar "Neden 20.53?" şeklinde sorular araştırmaya başladı. Erdoğan'ın 2053 hedefleri gözetilerek belirlenen saat ve milli sesleniş konuşmasının detayları son dakika...

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya ile ilgile ne konuşacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." açıklamasını yaptı. 

20.53'te gerçekleştirilecek olan konuşmanın saati, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 hedeflerine istinaden belirlendiği de dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan'ın yağacağı konuşmanın Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul ve kılıç hakkı olan Ayasofya üzerine olacağı tahmin ediliyor.

Necip Fazıl Kısakürek Ayasofya şiiri nedir?
Necip Fazıl Kısakürek Ayasofya şiiri nedir?

Gündem

Necip Fazıl Kısakürek Ayasofya şiiri nedir?

Ayasofya kararı açıklandı mı? Son karar ne oldu?
Ayasofya kararı açıklandı mı? Son karar ne oldu?

Gündem

Ayasofya kararı açıklandı mı? Son karar ne oldu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı