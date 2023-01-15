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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayağımıza bağ oluyorlardı! Başlarını ezdik
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayağımıza bağ oluyorlardı! Başlarını ezdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da düzenlenen Gençlik Buluşması programında yaptığı konuşmada, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır gibi yerlerde terör örgütü nedeniyle bazen sokağa çıkılamadığını ancak artık terör örgütlerinin başlarının ezildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 20:57:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayağımıza bağ oluyorlardı! Başlarını ezdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da düzenlenen Gençlik Buluşması programında gençlerin sorularını yanıtladı. Terörle mücadelede gelinen noktayı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece kültür alanında değil, burslardan kredi ve yurtlara, hibe programlarından sportif faaliyetlere kadar her alanda gençlerin yanında olduklarını aktardı.

"Başlarını ezdik"

Göz aydınlıkları olan gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. Dolayısıyla bu 100. yaşını da farklı bir şekilde kutlamak üzere adımlarımızı atıyoruz. İşte bu eserler, 100. yılımızı kutlamanın birer adıdır, markadır. Bir takvim değişikliğinin ötesinde anlamlara sahip 2023'ü, her bakımdan en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içindeyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, işte bu irade ve gayretin vücut bulmuş halini temsil ediyor. Son 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla adeta ilmek ilmek dokuyarak, ülkemizi böyle bir dönüm noktasının eşiğine getirdik. Altyapı eksiklerimiz vardı, büyük oranda bunları giderdik. Türkiye artık o geçmişteki altyapı sıkıntılarını yaşamıyor. Demokraside sorunlarımız vardı, çözdük. Milli irade önünde engeller vardı, kaldırdık. Güvenlikte sıkıntılarımız vardı, hallettik. Diyarbakır'ın, Van'ın, Hakkari'nin halini düşünün. Ne hale getirmişlerdi çukurlarla o illerimizi. Bunları büyük oranda çözdük, hallettik. Artık gece Diyarbakır'da benim vatandaşım sokağa çıkabiliyor, restoranlarda, kafeteryalarda buluşabiliyor. Bu hale geldik. Terör örgütleri ayağımıza bağ oluyordu, başlarını ezdik."

Kaynak: Yeni Akit

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