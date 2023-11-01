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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'yı ziyaret edecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'yı ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
2023-11-01 18:34:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk Devri” teması altında düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde Astana'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2-3 Kasım'da Astana'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek zirveye katılacak.

İletişim Başkanlığından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Devri" teması altında düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde Astana'yı ziyaret edeceklerdir.

Dönem Başkanlığı'nın Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, Teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacaklar ve güncel, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklardır.

3 Kasım Cuma günü düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantı marjında katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.
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Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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