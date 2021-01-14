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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olurken İrfan'dan çirkin sözler
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olurken İrfan'dan çirkin sözler

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'nin ana haber sunucusu İrfan Değirmenci'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olduğu sırada sarf ettiği sözler tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 21:41:00 -

İrfan Değirmenci, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aşı yapılıyor şu sıralarda ama içeriden görüntü vermiyorlar. Sinovac aşısıdır diye düşünüyoruz. Başka ne olacak; hani garibana Sinovac da hali vakti yerinde olana BioNTech mi" sözleriyle kirli bir algı operasyonuna girişti.

Tepki yağdı

Sosyal medyadan skandal sözlere ilişkin "Malesef ki bunlara daha aşı bulunamadı türünün son örnekleri" şeklinde yorumlar yapıldı.

"İnaktif aşı kadim bir yöntemdir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den getirilen CoronaVac aşısı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

Her geçen gün aşıyla ilgili yeni ve eksik ya da asılsız haberler yayılıyor. Neden inaktif aşı tercih edildiğini bir kez daha izah etmek istiyorum. İnaktif aşı, bilinen en kadim aşı yöntemdir. İnaktif aşılar, çocukluk çağı aşılamlarında yaygın olarak kullandığımız aşı türüdür.

Bu daha önce tecrübe ettiğimiz ve faydasından emin olduğumuz bir yöntemdir, temel bir kaidedir. Tecrübe edilmiş olanın tekrar tecrübe edilmesi gerekmez. Ayrıca ülkemizde devam eden aşı çalışmalarından önde giden üç tanesi inaktif aşılardır. Aşılama programının devamı açısından da bu önemli ve değerlidir.

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Yorumlar

İftiracı YOBAZ

Bu halksız Tv, krt, Fox, karanlık oda tv yi izleyenlerin çürümüş sol kafa nın dışa vurulduğu bir terapi resmen.. Haber bülteni Maskeli muhalefet Partisi grup Toplantısı na benzeyen Şov...
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Türkbey

CHPli bi arkadaşım da aynını söylüyor. Vatandaşa Çin aşısı, kendileri alman aşısı oluyor diyor!
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