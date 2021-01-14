Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olurken İrfan'dan çirkin sözler

İrfan Değirmenci, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aşı yapılıyor şu sıralarda ama içeriden görüntü vermiyorlar. Sinovac aşısıdır diye düşünüyoruz. Başka ne olacak; hani garibana Sinovac da hali vakti yerinde olana BioNTech mi" sözleriyle kirli bir algı operasyonuna girişti.

Tepki yağdı

Sosyal medyadan skandal sözlere ilişkin "Malesef ki bunlara daha aşı bulunamadı türünün son örnekleri" şeklinde yorumlar yapıldı.

"İnaktif aşı kadim bir yöntemdir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den getirilen CoronaVac aşısı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

Her geçen gün aşıyla ilgili yeni ve eksik ya da asılsız haberler yayılıyor. Neden inaktif aşı tercih edildiğini bir kez daha izah etmek istiyorum. İnaktif aşı, bilinen en kadim aşı yöntemdir. İnaktif aşılar, çocukluk çağı aşılamlarında yaygın olarak kullandığımız aşı türüdür.

Bu daha önce tecrübe ettiğimiz ve faydasından emin olduğumuz bir yöntemdir, temel bir kaidedir. Tecrübe edilmiş olanın tekrar tecrübe edilmesi gerekmez. Ayrıca ülkemizde devam eden aşı çalışmalarından önde giden üç tanesi inaktif aşılardır. Aşılama programının devamı açısından da bu önemli ve değerlidir.