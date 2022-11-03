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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan artık TikTok'ta! İşte en çok izlenen videosu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan artık TikTok'ta! İşte en çok izlenen videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TikTok'ta hesap açtı. rtedijital adıyla açılan hesap kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 21:17:00 - 2022-11-03 21:21:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan artık TikTok'ta! İşte en çok izlenen videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtı. "rtedijital" kullanıcı adıyla açılan hesapta, Erdoğan'a ait videolar paylaşılıyor.

Kısa süre önce açılan hesap 84,3 bin kişi tarafından takip ediliyor.

En çok izlenen video

Paylaşılan videolar arasında en çok, 9,2 milyon ile Erdoğan'ın Sincan'da karanfillerle karşılanmasına ait görüntüler izlendi.

 

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