Cumhurbaşkanı Erdoğan artık TikTok'ta! İşte en çok izlenen videosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TikTok'ta hesap açtı. rtedijital adıyla açılan hesap kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtı. "rtedijital" kullanıcı adıyla açılan hesapta, Erdoğan'a ait videolar paylaşılıyor.
Kısa süre önce açılan hesap 84,3 bin kişi tarafından takip ediliyor.
En çok izlenen video
Paylaşılan videolar arasında en çok, 9,2 milyon ile Erdoğan'ın Sincan'da karanfillerle karşılanmasına ait görüntüler izlendi.