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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz, bu ülke kendine yeter."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz, bu ülke kendine yeter."

Yeniakit Publisher
2020-09-12 15:50:56 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz, bu ülke kendine yeter."
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