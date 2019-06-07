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Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurarak yoldaki vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı’ndan geçtiği sırada kendisi selamlayan vatandaşların yanına giderek onlarla sohbet etti, tek tek fotoğraf çektirdi.

07 Haziran 2019 Cuma 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurarak yoldaki vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı’ndan geçtiği sırada kendisi selamlayan vatandaşların yanına giderek onlarla sohbet etti, tek tek fotoğraf çektirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra Beylerbeyi Sarayı’na geçti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekrar Kısıklı’daki konutuna dönmek üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı’ndan geçtiği sırada kendisini selamlayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları gördü. Aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların yanına gitti, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra onlarla tek tek fotoğraf çektirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da hediye dağıtmayı ihmal etmedi.


Bazı vatandaşların metrobüsten inerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için koşarak geldikleri de gözlendi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 20:12
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