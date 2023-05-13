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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Rahmetli Oğuzhan Asiltürk bana teşekkür etti
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Rahmetli Oğuzhan Asiltürk bana teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2023-05-13 03:56:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Rahmetli Oğuzhan Asiltürk bana teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip TRT Haber ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un LGBT'li sapkınlara ilişkin sorusuna cevap veren Erdoğan, Saadet Partili merhum Oğuzhan Asiltürk'ün kendisine İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Muharrem Coşkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Millet İttifakı'nın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin vaatleri karşısında Saadet Partisi'nin sessiz kalmasını hatırlattı. Coşkun sözlerinin devamında Erdoğan'a, AK Parti'nin LGBT'li sapkınlara ilişkin eylem planının ne olacağını sordu.

Sağlam aile vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu cevabı verdi:

LGBT türü akımların toplumsal dayatmaya dönüşmesi milli varlığımızı tehdit eder. Bu tür sapkın akımların meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Bu yöndeki gayretleri tasvip de edemeyiz. Ülkemizde LGBT'nin savunulmasına, yaygınlaştırılmasına karşı mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. LGBT'yi savunan kuruma asla müsamaha göstermeyeceğiz.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün kendisine, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinden dolayı teşekkür ettiğini de anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

Rahmetli Oğuzhan Bey bana teşekkür etmişti, bu sözleşmeye (İstanbul Sözleşmesi) olan tavrımızla ilgili. LGBT AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sızamaz. CHP, İYİ Parti ve Millet İttifakı tam içinde. Aile kurumunu tehdit eden ne varsa bütün sapkın akımlara karşı tavrımızı sürdüreceğiz.
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