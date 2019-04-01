Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’ya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’ya geldi.01 Nisan 2019 Pazartesi 00:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Havaalanı’na indi. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile birlikte Ankara’ya indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli karşıladı.
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