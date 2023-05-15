Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da balkon konuşması: Açık ara öndeyiz

Başını terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP olmak üzere 7 siyasi partinin gazıyla Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na sandıkta tarihi bir ders veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da balkon konuşmasında millete hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla birlikte açık ara öndeyiz.

Milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.

Birileri mutfakta biz de balkonda.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır.

Biz, fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildikleri bir tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz.

Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak, sonucun tam anlamıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.

Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.

Biz sizleri çok seviyoruz. Bu sevdalıların buluşması, bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Maşallah. Aziz milletim. Ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarım. Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum.

Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber, açık ara önde bulunuyoruz.

Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının, hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Tabi biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu 'öndeyiz' diye bir kez daha, muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlardan değiliz.

Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...