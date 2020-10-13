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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 09:54:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent ilanının yıldönümünde bir mesaj yayınladı.

Türkiye'nin kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi karargahının gelecekteki yönetimler için alınan ve sevk edilen kararların  Ankara'nın başkent ilânının yıldönümünü kutladığını belirten Erdoğan, mesajında ​​şunları söyledi:

"Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanında Ankara'nın tarihi bir rol üstlendiği süreçlerde, Ankara!nın bu günde milli irade tecelligahı  dahil olmak üzere bir dizi kritik kamu kurum ve kuruluşu ile Türkiye Büyük Millet Meclisimiz için önemli konumunu sürdürmektedir. 

Geçmişte  küçük bir yerleşim yeri olan Ankara'nın, cumhuriyetimizin, sanayimizin, eğitimimizin kalkınmasına ve ilerlemesine ortak olmuş, altyapı imkanları ile Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline gelmiş ve adını ülkenin önde gelen dünya başkentleri arasına yazdırmıştır.

Bu şerefli ve anlamlı günde Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Ankara'nın başkent ilanının yıl dönümünü kutluyor, içten duygularımla vatandaşlarımızı selamlıyorum.

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