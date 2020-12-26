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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara) Bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara) Bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık."

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:16:22 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara) Bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık."
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