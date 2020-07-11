Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah razı olsun" sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha sonra Türkiye'nin en uzun köprüsü olan "Botan Çayı Beğendik Köprüsü"ne ilişkin Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"Allah razı olsun" sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz

Erdoğan yaptığı infografik paylaşımda "Gök kubbede bıraktığımız her hoş sadânın, milletimizin kalbinden süzülüp gelen her "Allah razı olsun" sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz." ifadelerine yer verdi.