  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah razı olsun" sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Botan Çayı Beğendik Köprüsü"ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı infografik paylaşımda "Gök kubbede bıraktığımız her hoş sadânın, milletimizin kalbinden süzülüp gelen her “Allah razı olsun” sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 21:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah razı olsun" sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha sonra Türkiye'nin en uzun köprüsü olan "Botan Çayı Beğendik Köprüsü"ne ilişkin Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"Allah razı olsun" sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz

Erdoğan yaptığı infografik paylaşımda "Gök kubbede bıraktığımız her hoş sadânın, milletimizin kalbinden süzülüp gelen her "Allah razı olsun" sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

aziz

Allah gani gani razi olsun
  • Yanıtla

Baki Tura

ALAH Razı ve hoşnut olsun hizmetleriniz daim ve ömrünüz sağlıklı uzun ömürlü olsun,yolun yolumuzdur,ahdimizde samimi niyetimiz halistir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı