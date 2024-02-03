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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'nın cenaze törenine katıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'nın cenaze törenine katıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 14:01:00 - 2024-02-03 14:13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'nın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden yazar ve mütefekkir Alev Alatlı için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Erdoğan Alatlı'nın tabutuna omuz verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden yazar ve mütefekkir Alev Alatlı için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

'Ablaların ablasını uğurluyoruz'

Kılınan cenaze namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebediyete ablaların ablasını uğurluyoruz. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum. Muhabbetinde hep şunu söylerdi. 'Anneciğim ve ablacığım' derdi. Bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamızdı. Birçok güzelliğe sahip bir abla ve anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin Gerçekten 'Toprak Ana' olmayı bize sürekli ifade ederdi. Toprağı bol olsun." dedi.

Erdoğan daha sonra edebiyat çınarının tabutuna omuz verdi.


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