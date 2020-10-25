Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir ama biz orada o mazlum milletin davetiyle varız." dedi.

Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi miting alanında düzenlenen AK Parti Malatya 7.Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, milyonlarca masum insanın acı çekmesiyle, ölümüyle, evlerinden ve yurtlarından olmasıyla neticelenen bütün felaketlerin bir kısmının yükünü üstlendiklerini belirtti.

Bugün Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu anımsatan Erdoğan, aynı şekilde milli gelirine göre en çok insani yardım gerçekleştiren ülkelerin başında da Türkiye'nin geldiğini, binlerce yıllık kardeşlik ve dostluklarının olduğu insanlara zor günlerinde el uzatmaktan, kucak açmaktan şeref duyduklarını vurguladı.

"Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçlerin oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar. Durmak yok yola devam." ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de briket evler yapıyoruz. İdlib'de evsiz kalanları bu evlere yerleştirmenin gayreti içindeyiz. Söz verdiler. Başta Almanya, '125 milyon avro destek veririz' dediler. Ondan sonra 50 dereden 50 türlü su getirdiler. Yok Birleşmiş Milletler dediler, yok şurası dediler, burası dediler, bir Allah kuruşu yok. Bunların sözlerine inanılmaz. 'Biz STK'lar ile bu yolda devam ederiz ve bu briket evleri de inşallah yaparız' dedik. Orada emeği olan tüm STK'larımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

- "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldığımız için suçlandık"

Erdoğan, Batı'dan teşekkür beklerken Türkiye'nin sınırları dibinde terör koridorları oluşturma gayretleriyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Fırat'ın doğusunda bir terör devleti kurma hazırlığı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Libya'da ülkenin meşru yönetiminin yanında yer aldıkları için destek beklerken Türkiye'nin iftiralar ve ithamlarla bölgeden dışlanmaya çalışıldığını ifade etti.

Erdoğan, "Oradaki kardeşlerimizin ve meşru hükümetin daveti ile Libya'dayız. Suriye'de Suriye halkının daveti ile oradayız. İlla zalim Esed'in davetini beklememize gerek yok. Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir ama biz orada o mazlum milletin davetiyle varız." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de haksızlığa ve hukuksuzluğa, açıkça ortada olan girişimlere karşı hamleler geliştirirken tehdit derecesine varan engelleme çabalarına maruz kaldıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Kafkasya'da kendi topraklarını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldığımız için suçlandık. İşte şimdi duyuruyorum. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor ve diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Ya sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin ya. Yaptırımın neyse geç kalma yap. F-35 için adım attık, paramızı ödedik, vermediniz. Vermiyorsunuz ve bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye'yiz, Türkiye. Daha yeni başbakan olmuştum. Onlardan İHA'ları istedik. Bak SİHA değil İHA. Oğul o zamanlar vardı. En sonunda dayanamadı 'Hiç olmazsa 2 ay kullanmak üzere biz İHA'lardan verelim' dedi. Fakat bu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi bırakın İHA'yı, SİHA'larımız var. Bu SİHA'lar şu anda dünyada örnek konumuna geldi. Bazı ülkeler SİHA'lar noktasında da önümüzü kesmeye çalışıyorlar. İHA, SİHA ve Akıncı'yı yapmaya muvaffak olan grubumuzu şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum."

Erdoğan, Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığını ifşa ettikleri için hedef haline getirildiklerini, daha önce Balkanlar'dan Güney Asya'ya kadar dünyanın dört bir yanında mazlumların yanında yer aldıklarında da benzer saldırılara uğradıklarını söyledi.

- "Milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı"

Zenginliğini sömürgeciliğine, güvenliğini katliamlarla dolu tarihine, huzurunu sadece kendi çıkarları için kullandığı demokrasi ve özgürlük söylemine borçlu olanların Türkiye'nin onurlu duruşundan memnun kalmadıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim de onları memnun etmek gibi amacımız zaten yoktu. Bizim tek gayemiz inancımızın ve tarihimizin bize yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine getirmektir. Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı, evelallah da olmayacak. Bugün Türkiye, dünyanın her yerindeki toplumların gönüllerinde, mazlumların hamisi, hakkın ve adaletin savunucusu olarak taht kurmuştur. İnşallah bundan sonra da sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Bunun yolu da kendimiz ve tüm dostlarımız için her alanda gelişmemizden, büyümemizden, güçlenmemizden geçiyor."

(Sürecek)