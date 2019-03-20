Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti.20 Mart 2019 Çarşamba 15:32
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark "Wonderland Eurasia" açılış töreni sonrası partisinin Ankara İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.
Parti binasına gelişinde çiçeklerle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Ankara milletvekilleri Zeynep Yıldız, Emrullah İşler ve Orhan Yegin ile teşkilat üyeleri eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanlığından ayrılırken vatandaşları selamladı.
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