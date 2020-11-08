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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir."

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:31:41 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir."
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