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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika seyahate ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika programı 2022:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika seyahate ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika programı 2022:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde Afrika seyahatine çıkacak. Bu sebeple vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi ülkelere, ne zaman gideceğini araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 13:15:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika seyahate ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika programı 2022:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20-23 Şubat tarihleri arasında üç ülkeye ziyaret gerçekleştirecek. Peki, Cumhurbaşkanının Afrika programı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika seyahate ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika programı 2022:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar ziyareti sırasında, bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin Devlet Başkanlarıyla birlikte katılacak.

Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğinin yeni binasının resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Erdoğan'ın Gine Bissau'yu ziyareti, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacak

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