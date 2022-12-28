Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adım adım yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bilim insanlarımızı ve siz değerli misafirlerimizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu sene 57 bilim insanımız ödüle layık görüldü. Bu ödüllerin ilk kez verildiği 1966 yılından bu yana toplam 839 bilim insanı ödüllendirildi. Atalarımız, marifet iltifata tabidir iltifatsız emek zayidir diyor.

Başbakanlığımız döneminde de bu çalışmalara destek verdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. Bilim insanlarımızın tamamının ülkemizin müreffehi için gecesini gündüzüne kattığınızı biliyoruz. Ödül alan bilim insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum.

Ülkemiz dünyanın ilk 10 ülkesi hedefine adım adım yaklaşıyor. Bilim ve teknolojiyi Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında en önemli araç olarak görüyoruz. TÜBA ve TÜBİTAK ülkemizin alt yapısına önemli katkılar yapıyor.

TÜBA araştırma ve yayınlarıyla da literatüre değerli katkılar sağlıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında da milli teknoloji hamlesi, eserlerini kazandıracağız. Bu eser için tüm hocalarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Son 1 yılda TÜBİTAK'ın 174 üniversitenin projesine 1 buçuk milyar liradan fazla destek verdik.

Nitelikli insan gücüyle sürekli gelişen alt yapısıyla Gebze Yerleşkesinde TÜBİTAK Fen Lisesi'ni kurduk. Önümüzdeki bir kesim her konuyu istismar etmekte sınır tanımıyor. Bunlardan biri de beyin göçü. Genç beyinlerimizi kendilerini geliştirmeleri için yurt dışına çıkmasına kaşı değiliz. Bugün Çin'in başarısının en büyük başarılarından biri gençlerin yurt dışında aldığı eğitinlerdir.