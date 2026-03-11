Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar' programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu mübarek günlerin mağfirete nasip olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bugün bir kez daha varlığınız muahbettiniz için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum.

Yine sizlerin nezdinde AK Parti'nin çatısı altında yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerime minnettarlığımı iletiyorum. AK Parti teşkilatının her kademelerine sizlerin vesilesiyle selamlarımı gönderiyorum. Yegane amacımız bu millete hizmette bulunmak.

Halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla hiçbir ayrım yapmadan aziz milletimizin hizmetkarı olduk. Yeter söz de karar da milletin diyerek sözü de kararı da milletimize tevdi ettik.

Türkiye yıldızı parlayan ülke

Türkiye'yi sizlerle birlikte şaha kaldırdık. Ortak çabalarımızla bugün Türkiye her zamankinden daha zengin daha çoğulcu demokrasisi daha güçlü bir ülkedir. Günden güne yıldızı parlayan bir ülkede yaşıyoruz.

Birlikte hayata geçireceğiz

Bu yol Türkiye'nin yolu milletimizin yolu diyerek yaklaşık 25 yıldır birlikte yürüyoruz. Kardeşlikle huzurla istikrarla dolu bembeyaz sayfa açacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da inşallah yine sizlerle ve milletimizle birlikte hayata geçireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...