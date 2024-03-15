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Gündem CHP'ye 'para sayma' soruşturması... Erdoğan: İşin içine deste deste para girdi, oyun iyice kirlendi
Gündem

CHP'ye 'para sayma' soruşturması... Erdoğan: İşin içine deste deste para girdi, oyun iyice kirlendi

Yeniakit Publisher
2024-03-15 15:11:00 - 2024-03-15 15:24:03

Van Mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki kirli para skandalı hakkında, 'Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'dan vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Dün Hakkâri'den dönerken yolda geçirdiği trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyemiz Bilal Eryiğit kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Mayıs seçimlerinde CHP adayı etrafında birleştiler. CHP ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin kapınızın önünden geçirmeyeceğiniz isimlerinizi iradenize ipotek koyarak Meclis'e taşıdılar

(CHP) Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi.
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Arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini kirden arındıramaz. Milletimiz bu kirli oyunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak.

Ayrıntılar geliyor...

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