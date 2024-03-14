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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük devrimi anlattı: 24 şehir hastanemizi hizmete açtık
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük devrimi anlattı: 24 şehir hastanemizi hizmete açtık

Yeniakit Publisher
2024-03-14 20:16:00 - 2024-03-14 20:33:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük devrimi anlattı: 24 şehir hastanemizi hizmete açtık

Türkiye'nin sağlık alanındaki devrimini "24 şehir hastanemizi hizmete açtık" ifadeleriyle anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi dünyanın en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemiyle, en etkin sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir ülke konumuna getirdik. Sağlık altyapısında, dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını herkes kabul ediyor. Avrupa'dan Amerika'ya, dünyanın onlarca farklı ülkesinden insanlar artık şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Sağlık personelimiz, insanın kendini en çok çaresiz hissettiği yardıma, umuda en çok ihtiyacı olduğu zamanda imdadımıza ilk koşanlardır. Yakalandığı hastalıktan kurtulmak için umut arayan bir hastanın şifa bulmasına vesile olanın yeri asla doldurulamaz.

1 milyon 300 bini aşkın sağlık personelimizin her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum.

Şehir hastanelerimiz salgın ve depremle mücadelenin sembolü haline geldi. Hasta yükümüzün 4'te 1'ini şehir hastanelerimiz taşıyor.
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24 şehir hastanemizi hizmete açtık. Ne gerek var denilerek engellenmeye çalışılan bu hastaneler koronavirüs ve deprem süresince kritik rol oynadı

Avrupa'dan Amerika'ya...

Ülkemizi dünyanın en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemiyle, en etkin sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir ülke konumuna getirdik. Sağlık altyapısında, dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını herkes kabul ediyor. Avrupa'dan Amerika'ya, dünyanın onlarca farklı ülkesinden insanlar artık şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor.

24 şehir hastanemizi hizmete açtık

6 Şubat'ta da yine sağlık alt yapısının önemini gördük. 24 şehir hastanemizi hizmete açtık. Şehir hastanelerimiz deprem ve salgınla mücadelede sembol haline geldi.

İsraf denilerek engellenmeye çalışılan bu modern sağlık üsleri bu iki süreçte de kritik roller üstlendiler. Her şehrimizi bir şehir hastanesi ile buluşturmayı hedefliyoruz. Hali hazırda 14 tanesinin inşası devam ediyor.

Göreve geldiğimizde, ekonomik durumu olmayan doğru dürüst sağlık hizmeti alamıyordu. Hastaneler şifa yuvası olmaktan ziyade vatandaşın Allah düşürmesin dediği bir eziyet çarkına dönüşmüştü. İnsanımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için gereken adımı attık.

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Sahne senin İzmir

İzmirin dağlarında çiçekler açacak. Hamza dağ ile İzmir coşacak. Şimdi değişim zamanı sahne senin İZMİR...

Tercihiniz çocuklarınızın kaderi olmasın

Eskişehir ve İzmir de chp gönül vermiş vatansever kardeşlerimiz bidaha mı geleceksiniz dünyaya bakınız şehirleriniz bakımsız hizmet etmeyen belediyecilik anlayışı var maalesef çocuklarınıza geleceğe daha güzel depreme dayanıklı alt üst yapısıyla yaşanabilir şehirler bırakmak sizin elinizde lütfen artık ideolojik değil hizmete oy verin vallahi evlatlarımız eskişehiri izmiri terk ediyor gençler daha gelişmiş şehirlere gidiyor.
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