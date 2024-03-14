Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da vatandaşlara hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da vatandaşlara hitap ediyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanları:
Garipoğlu ailesi gibi gülüyorlar eğleniyorlar... Eylem Tok'un oğlunun işlediği cinayet bir Sabetayist ritüeli miydi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da vatandaşlara hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da vatandaşlara hitap ediyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanları:
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