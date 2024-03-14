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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2024-03-14 15:10:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanları:

Ayrıntılar geliyor...

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