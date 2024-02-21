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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye aday tepkisi: Adaylarını bile belirleyemeyenlerden ülkeye hayır gelmez
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye aday tepkisi: Adaylarını bile belirleyemeyenlerden ülkeye hayır gelmez

Yeniakit Publisher
2024-02-21 14:12:00 - 2024-02-21 14:55:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye aday tepkisi: Adaylarını bile belirleyemeyenlerden ülkeye hayır gelmez

Afyonkarahisar'daki Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkartıyor. Adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ülkeye hayır gelmez.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kocatepe'de destan yazan Afyon'a ne desek az. Afyon milli iradeye sahip çıkarak yeni bir destana imza attı. Biz partimizi kurarken Afyon'dan yola çıktık.

Burası yaratana bir can borcum var diyerek milletimizin bekası için borcunu ödemiş bir şehir. Afyonkarahisar için ne söylesek eksik kalır.

Terör örgütlerinin başını birlikte ezdik, Emperyalistlerin oyununu bozduk.
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Karşınıza adına 'Gerçek Belediyecilik' dediğimiz programla çıkıyoruz.

Tıpkı 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi kritik kararlarda bulunacağız. Afyonkarahisar bir kez daha tercihini Cumhur İttifakı'ndan yapacaktır, buna inanıyorum. Geçtiğimiz 21 yılda kalkınma adımları ile ilk asrın eksikliklerini önemli ölçüde telafi ettik. Yeni asır ülkemizi zirveye çıkarmanın asrı olacaktır.

Türkiye Yüzyılı bayrağını siyasi, ekonomik, askeri her alanda yükseltirken, şehirlerimizin de buna ayak uydurmasını sağlayacağız.

Bölücü örgütün uzantılarıyla DEM'lenmeyi tercih ettiler.

Şehirlerimizi çevreye duyarlı tarihi, kültürel zenginlikleri korunmuş yerleşim yerleri olarak geliştireceğiz. Katılımcı, kaliteli yönetimler ile şehirleri geleceğe hazırlayacağız.

Muhalefetin bizler gibi tecrübeleri yok. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Şehirlerimiz için tek önerileri yok. Belediye başkan adaylarını vatandaşa değil yapay zekaya soruyorlar. Yapaya zeka neyi emrederse işte adayımız diye vatandaşımızın karşısına çıkarıyor. Allah CHP'li kardeşlerimize sabır versin.

Adaylarını ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerde ülkeye hayır gelmez.

Bölücü örgütün temsilcileri ile demlenmeyi tercih ettiler. 31 Martta milletin tokadını yemekten kaçamayacaklar.

Seçim meydanı er meydanıdır. Adayları değerlendirirken sadece boyuna posuna bakmaz.

Şehirlere nasıl performans sergileyeceğinin hesabını yapar. Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazılarına insan şaşıp kalıyor.

Zübük siyasetçi tiplerini gördü Türkiye. Belediyede imkanlar bellidir. En ideal hizmet planlamasını yaparsınız.

Eser kazandırmak yerine bize kaybettirmek amacıyla ortaya dökülenlere itibar etmeyin.

KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaparsa AK Parti yapar, yapmaya da devam edeceğiz.

Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şu gördüğünüz KAAN aynı F-16 gibi. Bu özgüven fukaralarına.

Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Diğer testlerini tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. Daha neler gelecek neler.

139 milyar lira tutarındaki yatırımları hatırlatayım. 11 bin 200 kişi kapasiteli yurt binaları yaptık. Sosyal yardımlarda 5 milyar lira tutarında kaynak aktardık.

53 adet sağlık tesisi yaptık. Pek çok yol projemiz var. Gar binasını restore ettik. YHT hattı yapımı devam ediyor. Afyonkarahisar- Ankara arası bir buçuk saate düşecek.

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