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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Borsamız küresel sistemin canlı tanığıdır
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Borsamız küresel sistemin canlı tanığıdır

Yeniakit Publisher
2023-12-22 15:19:00 - 2023-12-22 15:35:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 150. Yılı Gong Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 150. Yılı Gong Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde borsamızın 150. yaşını hep birlikte gururla kutluyoruz. Borsamız bir anonim şirkete dönüşerek daha şeffaf, daha dinamik, takas ve saklama kurumlarıyla daha entegre bir yapıya kavuştu.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde borsamızın 150. yaşını hep birlikte gururla kutluyoruz. 1985 yılında İMKB kuruldu, sonra farklı borsalarımızı tek çatı altında toplamaya karar verdik. VOB ve altın borsalarını 2013 yılında Borsa İstanbul markası altında birleştirdik. Borsamız daha entegre yapıya kavuştu. TVF entegresiyle birlikte BİST'i 2017 yılında TVF'ye dahil ettik. Böylece Borsa İstanbul'un yapısal dönüşüm süreci tamamlanmış oldu. 1.5 asırdır ülkemizin kalkınması, büyümesi için çaba harcayan borsamızın tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum. BİST bünyesinde işlem gören şirketlerimizi de Türk ekonomisine yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum.

Borsamız 150 yıllık köklü tarihiyle 1.5 asırdaki inişli çıkışlı yolculuğunun şahitleri arasında yer alıyor. BİST'i Cumhuriyetimizin değil, küresel sistemin canlı tanıklarından biri olarak değerlendiriyoruz. Esasen milletimizin ekonomi ve finans alanındaki iz düşümlerinizi görebiliyoruz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıntılar geliyor...

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldı.

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