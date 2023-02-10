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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da acı bilançoyu açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da acı bilançoyu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan felaketin acı bilançosunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 15:02:00 - 2023-02-10 15:24:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da acı bilançoyu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

Depremlerle çok büyük kayıplarımız oldu. Öncelikle 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Önceki gün depremin merkezi olan Kahramanmaraş ile Hatay ve Adana illerimizi ziyaret ederek oradaki durum tespitlerini yaptık. Dün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teydim.

Adıyamanlı kardeşlerime baş sağlığı diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e yükseldi.

Kurtarılanların sayısı 75 bin 523'e ulaştı. Bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine diğer illere tahliye edilmiştir.

İsteyen depremzedelere kira desteği vereceğiz. Farklı kentlere gidenlerin ise kira bedelini karşılayacağız.

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