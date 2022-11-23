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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 19:30:00 - 2022-11-23 19:39:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Küba'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyindeki son ziyaret devrim lideri Fidel Castro tarafından belediye başkanlığım döneminde İstanbul'da düzenlenen Habitat vesilesiyle 1996 yılında gerçekleşmişti. 2016 senesinde Küba'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti yapmıştım.

Tarihi ziyaret Küba ile ilişkilerde yeni dönüm noktası teşkil edecek.

Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarmayı planlıyoruz

Firmalarımızın Küba'ya olan ilgileri arttı. Türk şirketleri Küba'ya yatırımları artacak. İlişkilerimizi çok daha ileri seviyeye çıkaracağız.

Ortak aşı yatırımlarına girmeyi de görüştük.

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