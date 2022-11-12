Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi doğal gaz merkezi yapmak için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İlçelerimizdeki vatandaşlarımıza doğal gazın hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz yıl aşırı yağışlardan dolayı Batı Karadeniz'de ciddi sel felaketleri yaşadık. Milletimizin yaralarını sarmak için devlet olarak bizzat bakanlarımızın koordinasyonunda sahaya indik. Hamdolsun, kısa sürede ilçelerimizin alt yapılarını onardık, insanlarımızın yararlarını sardık.

Bakanlığımız ilgili kurumlarımız ve dağıtım şirketlerimiz 14 ay gibi kısa sürede 4 ilçemizi de doğal gaza kavuşturdu. Bir hayal gerçek oldu, Abana, Bozkurt, Cide doğal gaza kavuştu. Sizin gözlerinizdeki mutluluk bizim de mutluluğumuzdur.

85 milyon liralık yatırım

85 milyon liralık yatırımla 75.5 kilometre boru hattı döşedik. Vatandaşlar doğal gaz aboneliğine büyük teveccüh gösterdi. Kış aylarının çetin geçtiği bu bölgemizde sobayla ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği zahmetler doğal gazın temizliğine bıraktı. Doğal gaz yatırımları sadece 4 ilçe ile sınırlı kalmayacak. Küre, Çatalzeytin, Araç'a doğal gaz hatlarını ulaştıracağız. 750 milyon lira maliyetle 300 kilometrelik hat oluşturup dağıtım için 245 milyon liralık yatırım yapacağız. 4 yılda 660 kilometrelik boru hattı döşeyeceğiz. 1 milyar lirayı bulan toplam yatırım tutarıyla Kastamonu'nun doğal gaza kavuşmayan ilçesi kalmayacak.

Hükümete geldiğimizde 5 şehir ve 57 yerleşim yerinde doğal gaz vardı. Şimdi 81 il merkezi 669 yerleşim yerinde vatandaşlar doğal gazdan faydalanıyor. 58 milyon kişi doğal gazdan yararlanıyor. 10 milyon vatandaşımız da dilediği zaman abonelik yaptırarak konfordan yararlanabilir. Dünyanın etrafında 5 tur atabilecek doğal gaz şebeke alt yapısıyla uzak yakın demeden Türkiye'nin her yerine ulaştık.

Karadeniz doğal gazında gelişme

Karadeniz gazında Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. Karadeniz'in deniz tabanında bir enerji üssü kuruyoruz.

Türkiye'yi doğal gaz merkezi yapmak için çalışıyoruz.

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