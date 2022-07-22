Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihe gömmeyi çok iyi bilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki 41 Ay, 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Eyüpsultan Camimizin çevresindeki binalar, işyerleri ve sokaklar İstanbul'a yakışır bir şekilde düzenlendi. 2 abidevi cami kazandırıldı. Eroksporumuz için bir tesis inşa edildi. Yeşilpınar'da futbol kompleksi, Eyüpspor Kemerburgaz kamp alanıyla birlikte spor tesisleri tamamlandı. Sıfır atık tesisiyle atıkların değerlendirilmesi sağlandı. Gıda sıkıntısı yaşanmaması için aşevi kuruldu. 43 adet park ve peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. Tüm bu eseleri bugün hizmete açıyoruz.

Okul ve karakol binalarının açılışlarını da yapıyoruz. Eyüpsultan'a yapılan yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul'dan Antalya'ya, Erzurum'dan Gaziantep'e kadar Deniz Köken kardeşimizin tüm birikimini Eyüpsultan'da kullandığını görmekten memnuniyet duyuyorum. İlçemize ne söz verdiysek hepsini yaptık, yapmayı sürdürüyoruz.

2 mahallemizin imar planları ve tapu sorunlarını çözme sözünü verdik, çözüldü. Bu ilçeyi daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

İstanbul tarihe gömmeyi iyi bilir

Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Emek vermek, vakit vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir. Bizim nazarımızda belediye başkanlığı bu anlayışla yapılır. Bu işi hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. İstanbul kendine hizmet edenleri baştacı yapmayı bildiği gibi ihmal edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir.

Ödediğimiz bedeller var

Dünyamız salgınla başlayıp savaşla süren, enerji ve gıda kriziyle tırmanan bir dönemden geçiyor. Türkiye sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu. Yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminin lider ülke hedefine adım adım ilerlelemeyi sürüdürüyoruz. Ödediğimiz bedeller de var.

Ukrayna-Rusya savaşı küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle enflasyonda dalgalanmaya yol açarken, stratejik konumumuz güçlendi. Küresel üretim ve tedarik sisteminde yaşanan sıkıntılar ekonomi programının doğruluğunu teyit etti.