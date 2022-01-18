Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile ortak açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sırbistan Cumhurbaşkanı değerli dostum Vucic'i ve heyetini Ankara'mızda misafir etmekten memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyededir. Başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk.

Salgının olumsuz etkilerine rağmen ticaret hacmimizi geçtiğimiz yıl 2 milyar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. Sırbistan'ın başarıyla yürüttüğü kalkınma hamlesine Türk firmalarının katkı sunması bizi ziyadesiyle memnun ediyor.

Türkiye olarak ülkemizde yatırım yapmak isteyen Sırp yatırımcıları gereken yardımları yapmaya devam edeceğiz.

TİKA, bugüne kadar Sırbistan'da 323 proje gerçekleştirdi.

Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu aşikardır.

Ayrıntılar geliyor...