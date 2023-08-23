Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yangının yayılması durduruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de dünden bu yana devam eden orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada iyi haberi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'nin Kayadere köyü yakınında çıkan ve şehir merkezine kadar ulaşan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Kısa sürede kontrol altına alacağız"
Erdoğan, 'Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı. Gündemine Çanakkale'deki orman yangınını da alan Erdoğan, "Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız." dedi.