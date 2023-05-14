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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara önde giderken CHP yine algı peşinde! 'Tabloyu olumlu görüyoruz'
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara önde giderken CHP yine algı peşinde! 'Tabloyu olumlu görüyoruz'

Yeniakit Publisher
2023-05-14 19:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara önde giderken CHP yine algı peşinde! 'Tabloyu olumlu görüyoruz'

Türkiye'de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayma işlemleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde götürdüğü seçimlere ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, her seçimde olduğu gibi, "Bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz" diyerek algı oluşturdu.

Seçim sonuçlarının gelmeye başlamasıyla beraber, an itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi açık ara farkla önde götürdüğü görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi önde götürmesinin ardından da ilk açıklama CHP'den geldi. Açıklamayı kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptı.

Faik Öztrak, her seçim zamanı olduğu gibi sonucu olumlu gördüklerini ve Anadolu Ajansı'nın manipülasyon yaptığını belirtti.

"Bize ulaşan verilere göre tablo olumlu"

İlk sonuçlara göre açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,  şu ifadelere yer verdi;

"Sandık başındaki sorumlularımıza, müşahitlerimize göstermekte oldukları o müthiş çaba için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sabaha kadar sürdürüp sonuçları bize hızla ulaştıracaklar. Şu anda bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz.
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Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı, gerekli rakam açıklamaları yapmaya başlayacağız."

Öte yandan an itibarıyla yüzde 30.15 oranında açılan sandıkta yüzde 53,62 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi açık ara önde götürüyor.

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