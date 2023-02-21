  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sömürgeci medyaya büyük tepki! Depremzedeler Fox TV muhabirini kovdu

İşte depremi haber veren belirtiler!

Altın ve dolar tahminlerinde hiç yanılmayan Mert Başaran 'telefonlar alıyorum' diyerek uyardı: Yapmayın!

Hem evlatlığı hem de karısı! Refik Erduran’a bak, Diyanet’in haklılığını gör

Uzman isim depremin gerçek şiddetini güncelledi! Deprem sırasındaki gürültünün sebebi bakın neymiş

2023'te dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan açıklama: Herkes Mart ayının o gününe dikkat etsin, bir şeyler olabilir

Rusya o ülkelere petrol kararını duyurmuştu! Rus ekonomisi altüst oldu: Enerji, bankacılık için dönüşüm süreci böyle...

12 kişiye mezar olmuştu: Kaçmayı denedi ama olmadı! Mühendisi bakın kim çıktı!

Bloomberg'den dolar için beklenmedik tahmin: Henüz sonlanmadı
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan acı bilançoyu Osmaniye'de açıkladı! 'Maalesef artıyor'
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı bilançoyu Osmaniye'de açıkladı! 'Maalesef artıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramnamaraş merkezli depremlerin acı bilançosunu Osmaniye'deki AFAD merkezinde açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 17:27:00 - 2023-02-21 17:46:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de AFAD merkezinde açıklamalarda bulundu.

Enkaz çalışmaları hakkında bilgileri paylaşan Erdoğan, üzen haberi duyurdu.

'Sona geldikçe maalesef artıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını belirterek, "Enkaz kaldırma çalışmalarında sona geldikçe maalesef acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor." dedi ve üzen bilançoyu aktardı:

Son tespitlerimize göre deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken, 115 bin insanımız yaralı olarak kurtarıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23