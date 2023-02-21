Cumhurbaşkanı Erdoğan acı bilançoyu Osmaniye'de açıkladı! 'Maalesef artıyor'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramnamaraş merkezli depremlerin acı bilançosunu Osmaniye'deki AFAD merkezinde açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de AFAD merkezinde açıklamalarda bulundu.
Enkaz çalışmaları hakkında bilgileri paylaşan Erdoğan, üzen haberi duyurdu.
'Sona geldikçe maalesef artıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını belirterek, "Enkaz kaldırma çalışmalarında sona geldikçe maalesef acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor." dedi ve üzen bilançoyu aktardı:
Son tespitlerimize göre deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken, 115 bin insanımız yaralı olarak kurtarıldı.