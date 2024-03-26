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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor! Masada kritik konular var
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor! Masada kritik konular var

Yeniakit Publisher
2024-03-26 23:23:00 - 2024-03-26 23:39:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın resmi davetlisi olarak 9 Mayıs'ta Washington'a gidecek. Kritik konuların ele alınacağı görüşme ilk kez Beyaz Saray'da gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'in resmi davetlisi olarak Washington'a gidiyor.

9 Mayıs'ta yapılması planlanan ziyarette iki lider Beyaz Saray'da bir araya gelecekler. Gündemde kritik başlıklar var.

İlk kez Oval Ofis'te görüşecekler

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le uluslararası zirvelerde görüşmeler gerçekleştirmiş, son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir bir araya gelmişlerdi. İki lider ilk kez Oval Ofis'te buluşacak.

İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesinin ardından iki ülke ilişkileri de ivme kazandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye giderek kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdi sırada liderlerin buluşması var.

Masada kritik başlıklar var

Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve savunma alanındaki işbirlikleri masadaki kritik başlıklar olacak.
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Cumhurbaşkanı, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının kalıcı olarak durması gerektiği mesajını ve iki devletli çözüm şartını bir kez daha yüz yüze Biden'a iletecek. F-16 tedarik ve modernizasyon sürecinin hızlanması da ele alınacak.

Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele, ABD'nin YPG'ye olan desteğinden duyulan rahatsızlık da gündeme gelecek konular arasında.

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