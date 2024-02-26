Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının maçını izlerken böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valiliği ziyaretinde A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda ile oynadığı maçı izledi. İşte o anlar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler kapsamında Adana ziyareti gerçekleştirdi Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti.
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMININ MAÇINI İZLEDİ
Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda ile oynadığı maçı da televizyondan izledi.