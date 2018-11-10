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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 şehit 25 yaralımız var

Fransa'ya yolculuğu öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de mühimmat deposunda yaşanan patlamalarda 7 şehit ve 25 yaralımızın olduğunu belirtti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 şehit 25 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. Hakkari'de mühimmat deposunda yaşanan patlamalara ilişkin konuşan Erdoğan, toplamda 7 şehit ve 25 yaralımızın olduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Yedi şehidimiz var, 25 yaralımız var. Ağır olan dört yaralımızı da şu anda Ankara'ya ambulans uçakla getiriyorlar. İnşallah tedavilerine burada devam edecek. Rabbimden yaralılarımıza da şifalar diliyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. İnşallah bira sonra Fransa Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine seyahat gerçekleştireceğiz.

'Barışın ve bağımsızlığın kıymetini çok iyi biliyoruz'

Biz birinci cihan harbi sırasında sadece Çanakkale cephesinde on binlerce evladını toprağa vermiş bir milletiz. Kafkasya'dan Kanal'a Irak Filistin Makedonya'da özellikle bu bölgelerde vatanını korumak için can vermiş bir ecdadın torunlarıyız. Türk milleti olarak barışın ve bağımsızlığın kıymetini çok iyi biliyoruz.

Ben sayın Macron'un daveti üzerine icra ettiğim bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

SORU: Fransa'da çok yoğun bir program bekliyor sizi. ABD Başkanı Trump ile baş başa yüz yüze bir görüşme planlanıyor mu?

Sayın Trump ile kısa bir süre önce telefon görüşmesi yaptık. Fransa'da da fırsat bulabilirsek inşallah görüşme imkanını yakalarız dedik. Şimdi Paris'e gidince arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşecekler. Fırsat tesis etmeye çalışacağız. Bu fırsat çerçevesinde ikili bir görüşmeyi de yapacağız.

SORU:Cemal Kaşıkçı soruşturmasında gelinen son aşamada bir bilgi söz konusu mudur? Cesedin nerede olduğu konusunda bir bilgi var mı?

Merhum Kaşıkçı ile ilgili olarak şu an itibariyle elimizde herhangi bir belge, bulgu yok. Ama bilgi var. Bilgi nedir? Baştan itibaren söyledim. Buraya gelen bu 15 kişi ve artı 3 ile tutuklu 18. Bir defa bu 18 veya daha kısa olarak 15 kişi kesinlikle hem faili biliyorlar, hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar. Yerel işbirlikçileri açıklamanız lazım dedim. Bu 15 kişi, katil veya katiller bunlar bunu çok iyi biliyor.

Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik, Amerikalılara da, Almanlara, İngilizlere hepsine verdik. Bu konuşmaları onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok. Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir? Bunu onlar biliyor.

Ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturtmak suretiyle bunu meydana çıkarmasını başarır. Gelen başsavcı ipe un sermek için gerdi. Sen bizim başsavcımızı oraya çağırıp da napacaksın? Olayın işlendiği yer burası. Burada ne görüşeceksen görüşürsün. Konsolosluğa da gittin. Ama ipe un sermeye gerek yok.

Ben hukukçu değilim. Bir ekonomistim ama 40 yıllık siyasetçiyim. Bu işin başka izahı olamaz. Bu 15 kişi niçin geldi? Burada ne işleri var? Bu 15 kişi ayrı programla ayrı grup, Pazartesi akşamı Salı günü ayrı bir program, plan ve bu arada operasyon.

Suudi Arabistan bizim bu iyi niyetimize karşı kendileri de adaletli davranmak suretiyle bu şaibeden kurtulmaları lazım.

Hakkari'deki patlama

Milli Savunma Bakanım, Kuvvet komutanlarım hemen oraya gittiler. Tabi gece ciddi bir faaliyet mümkün değildi. Patlamalar devam ediyordu. Bütün gece işi takip ettikleri gibi oradaki generalimiz, generallerimiz ve bütün bu çalışmalarla birlikte devamlı irtibat halinde olduk. Bir defa mühimmatın miyadının dolması gibi bir şeyin olmadığını savunma bakanım bana bildirdi. Burada sadece top ile alakalı şu anda teknik ekip orada, onların bir çalışması var. O ekip, topla ilgili olarak olumsuz şu veya bu şekilde ne açıklayacak onu bilemiyoruz. Zaten açıkladıkları zaman biz de kamuoyu ile paylaşacağız. Net olarak 'şundandır' deme durumunda değiliz. Çok ciddi şekilde takip ediyoruz, izliyoruz.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:01
  1. Çanakkale
  2. Ankara
  3. Hakkari
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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