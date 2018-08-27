Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Eylül'de İran'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de İran'a ziyarette bulunacak. Erdoğan ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.

Tebriz kentindeki görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Liderler Suriye konulu görüşmelerini daha önceden Soçi ve ardından Ankara'da yapmıştı.