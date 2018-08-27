Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Eylül'de İran'a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya ve İran zirvesi için 7 Eylül'de İran'a gidecek.27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de İran'a ziyarette bulunacak. Erdoğan ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.
Tebriz kentindeki görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Liderler Suriye konulu görüşmelerini daha önceden Soçi ve ardından Ankara'da yapmıştı.
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