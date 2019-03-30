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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "50 günde 102 miting yaptım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bağcılar’daki son mitinginde 50 günlük seçim maratonunu değerlendirerek, "59 il mitingi ve birçok ilçe mitingi yaptım.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "50 günde 102 miting yaptım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bağcılar’daki son mitinginde 50 günlük seçim maratonunu değerlendirerek, "59 il mitingi ve birçok ilçe mitingi yaptım. İstanbul’un 28 ilçesinde, Ankara’nın 11 ilçesinde mitingler yaptım. 50 günde 102 miting ve televizyonlar programları ile yola devam ettik" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarını Bağcılar’da noktaladı. Son mitingini Bağcılar’da yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.



"50 günde 102 miting yaptım"


50 günlük seçim maratonunu anlatan Erdoğan, "59 il mitingi ve birçok ilçe mitingi yaptım. İstanbul’un 28 ilçesinde, Ankara’nın 11 ilçesinde mitingler yaptım. Toplam 39 ilçede miting yaptım. Durmak yok yola devam. Rabbim çalışana veriyor. 50 günde 102 miting ve televizyonlar programları ile yola devam ettik" şeklinde konuştu.



"Size mama yok bu memlekette"


Yerel seçimlerin önemini vurgulayan Erdoğan, "Pensilvanya’nın ulaklarının ta okyanus ötesinden yaptığı açıklamaları izliyorsunuz. Daha seçimler olmadan nasıl FETÖ’cülerin umutlandığına sizler şahit oluyorsunuz. Beyni sulanmışdarbe döneminin kullanışlı aparatlarının nasıl intikam kelimesini kullandıklarını takip ediyorsunuz. Size mama yok bu memlekette yok" ifadelerini kullandı.


CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül’ü eleştiren Erdoğan, "Adalar belediye başkan adayı İstiklal Marşı okumuyor. Çünkü bunlar ezan düşmanı, bayrak düşmanı, bunlar bizim İstiklal Marşımızın düşmanı. O kişi zaten aslen HDP’li. CHP onu şimdi adalardan aday gösterdi. Adalarda yaşayan kardeşlerim siz İstiklal Marşı karşısında duran bu adama oy mu vereceksiniz?" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:46
  1. doğa

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