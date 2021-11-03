Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Kasım programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün nerede?

Sosyal medyada 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını kaybettiği' şeklinde dezenformasyon paylaşımı yaptığı tespit edilen 30 kişi hakkında inceleme başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatını kaybettiğine ilişkin alçak ve çirkin paylaşımlardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan "Günlük Program"a göre Erdoğan'ın 3 Kasım 2021 programı öğleden sonra saat 14:45'te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Kasım programı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Saray'da Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i daha sonra sonra bazı ülkelerin büyükelçilerini kabul edecek. Programa göre Cumhurbaşkanı Erdoğan; 15:30'da Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis'i, 16:15'te Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi, 17:00'da Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar'ı ve son olarak 17.45'te Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul edecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın Konya'da düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'nin girişimciler, ekonomi ve ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, girişimcilik ödüllerine layık görülen iş insanlarını tebrik etti. Bu yıl "fikirden girişime" temasıyla yapılan zirveye görüşleri, değerlendirmeleri, birikimleri ve ürünleriyle katkı veren tüm katılımcılara teşekkürlerini sunan Erdoğan, girişimciliğin Türk milletinin özünde var olan bir özellik olduğunu belirtti.